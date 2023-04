Le prix des logements en hausse de 2,9% dans la zone euro au 4e trimestre 2022

En Belgique, cette hausse s’établit à 4,7%. Par rapport au troisième trimestre 2022, les prix des logements ont diminué de 1,7% dans la zone euro et de 1,5% dans l’UE.

Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, sept ont enregistré au quatrième trimestre 2022 une progression annuelle du prix des logements supérieure à 10%. Les plus fortes hausses ont été observées en Croatie (+17,3%), en Estonie (+16,9%), en Hongrie (+16,5%) et en Lituanie (+16,0%), tandis que les prix ont fléchi au Danemark (-6,5%), en Suède (-3,7%), en Allemagne (-3,6%) et en Finlande (-2,3%).