Près de 15.000 personnes formées par les Pôles Formation Emploi à Bruxelles

Logisticity, Construcity, Technicity et Digitalcity sont les quatre Pôle Formation Emploi. Un Pôle Formation Emploi est une structure unique en Région bruxelloise. Il rassemble les acteurs publics de la formation professionnelle (Bruxelles Formation, VDAB Brussel, EFP-SFPME), l’acteur public de l’emploi (Actiris) et le secteur professionnel. Leur mission ? Organiser, développer et promouvoir la formation et l’emploi dans un secteur déterminé.

« Ces chiffres montrent une réelle évolution. Non seulement, les Bruxellois sont plus nombreux à se former dans les secteurs du transport et de la logistique, de la construction, de l’industrie technique et du numérique. Mais en plus, ils sont de moins en moins nombreux à décrocher de leur formation. Ce n’est que du positif. Je ne répèterai jamais assez que la formation est le levier à activer pour permettre à plus de Bruxellois de décrocher un emploi », commente Bernard Clerfayt, ministre bruxellois de la Formation professionnelle.