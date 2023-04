Résultats du week-end du Malmedy A.C.

C’est à Faymonville qu’il fallait se rendre ce week-end pour allier plaisir de la course et philanthropie.

Samuel Klein et Adrien Mauhin ont respectivement été classés premier et second sur le parcours des 8 kms.

Au trail Run4 Bis, une course relais entre professionnels qui avait lieu le 30 mars à Malmedy, Samuel associé à Mathieu et Pierre Lejoly s’était déjà distingué puisque leur équipe avait remporté le scratch du général !

Ce samedi 8 avril, le Challenge de l’Est, une compétition pour les BPM(benjamins, pupilles, minimes)des clubs de Malmedy, Spa, Verviers, Herve et Eupen, sera organisée sur notre piste.Il y aura également des épreuves pour les plus grands.La journée commencera à 10h30 par une course handisport, et se terminera aux environs de 17h.