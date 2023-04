ENJOY: un nouveau restaurant près du Ravel à Waimes

Dans une ambiance moderne et conviviale, le snacking savoureux croise la cuisine raffinée. Le gérant de ce nouvel établissement est la famille Mertes, originaire de Bütgenbach. « Pour nous, la gastronomie n’est pas seulement un lieu où l’on mange à sa faim, mais plutôt une expérience globale. Chaque client doit se sentir à l’aise et est bienvenu chez nous pour passer de bons moments entre amis, en famille ou entre collègues ».

La brasserie dispose de 24 places assises. On y sert des plats légers à consommer sur le pouce, ou à partager à deux ou plus, au choix. Dans le jardin d’hiver se trouve le restaurant avec 30 places assises au total et une sélection de plats plus raffinés.