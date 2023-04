BD, Mémoire et Humanisme dans l’œuvre de Philippe Jarbinet

Cet auteur de bande dessinée est bien connu chez nous pour sa série « Airborne 44 » qui ancre ses récits dans le souvenir de la bataille d’Ardenne. « Airborne 44 » apparaît donc comme un vecteur de la mémoire transmise à Philippe Jarbinet qui, par son talent de conteur et de dessinateur, perpétue et enrichit celle de toute notre région. Mais il y a plus car le récit mémoriel sert aussi à transmettre des valeurs. Cela peut sembler paradoxal, mais Philippe Jarbinet raconte la violence pour montrer son attachement à la paix. Il confronte ses personnages, combattants et civils, aux déchirements de la guerre tout en se méfiant du manichéisme. Et, surtout, il fait du destin des générations futures le point central de son Humanisme. Autant d’aspects qui seront évoqués lors de cette rencontre avec un auteur majeur de la BD historique d’aujourd’hui.

Le 21 avril 2023 à 20 heures en la Salle Electrabel, Quai des Vieux Moulins à Stavelot.