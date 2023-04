Blanche, la reine de Suède devenue reine des bières

Au 14e, la ville de Namur appartient au Comté du même nom. À la faveur d’un mariage, ce territoire appartient au Comte de Flandre. Gui de Dampierre, Comte de Flandre fut également Comte de Namur de 1264 à 1305. À sa mort, son fils, Jean I de Namur reprit ce titre. Blanche de Namur naît vers 1320. Elle est la fille aînée de Jean Ier de Namur et Marie d’Artois. Elle vit son enfance au château de Wynendaele. Elle y reçoit une éducation royale, tout comme sa mère, parente du roi de France. Ses racines royales expliquent, peut-être, son destin. Magnus IV Eriksson, roi de Suède et de Norvège, et pas encore des smartphones, est séduit par la beauté de la jeune fille alors qu’il recherche une prestigieuse épouse. En août 1335, la belle namuroise gagne la Scandinavie et ne reverra jamais le confluent de la Sambre et la Meuse. Le 24 juin 1336, à Stockholm, Blanche était couronnée reine de Norvège, de Suède et de Scanie. La Scanie est une province suédoise située au sud du pays, à la frontière danoise. L’année suivante, elle donna naissance à un fils : Erik.

Malheureusement, les époux sont mal inspirés. En effet, ils se laissent influencer par les prophéties de Sainte-Brigitte. Leur gestion militaire et économique du royaume se révélera catastrophique. Éric XII de Suède détrôna son père pour faire rentrer la Suède dans une guerre contre le Danemark, mais il mourut dans des circonstances mystérieuses qui rendirent bien vite le royaume à Magnus Eriksson. Blanche développa son goût pour l’art, invitant à sa cour poètes et artistes. Elle est toujours très populaire en Suède, où on lui accorde l’introduction de la culture française. Une célèbre berceuse suédoise « Rida, rida ranka » lui est dédiée. Elle mourut en 1363, veillée par son second fils, Haakon, futur roi de Norvège.