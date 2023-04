Georges, François, Serge, Gabriel… ils expliquent pourquoi ils sont francs-maçons: «Nous ne sommes pas là pour faire voter des lois ou remonter au Grand Maître nos idées sur les retraites ou l’Ukraine»

« La franc-maçonnerie a pour but de rendre le monde meilleur. » Serge Delouette, Grand Secrétaire provincial Champagne-Ardenne de la Grande loge nationale française, userait-il du second degré dans une parodie de Miss France ? Pas vraiment, à entendre abonder Amande Pichegru, Grand Maître national du Droit Humain : « Nous avons un projet de société organisée librement en appliquant la devise de notre République : liberté, égalité, fraternité. »

Voilà près de trois siècles que la franc-maçonnerie se repose sur ses rites et activités cachées. Aujourd’hui, 180 000 « frères » et « sœurs » en France (quatre fois plus qu’en 1950), répartis en une vingtaine d’obédiences, s’adonnent à l’ésotérisme. Au-delà de Georges Sérignac, Grand Maître du Grand Orient de France, d’autres francs-maçons, anonymement (les prénoms ont été modifiés) ou pas, décrivent à nos confrères français de L’Union leurs motivations à l’idée, en 2023, de se réunir régulièrement, discrètement et en tenue pour plancher sur des thématiques.

« Qui suis-je ? D’où je viens ? Où vais-je ? Un travail sur soi dans une élévation spirituelle laïque », synthétise Amande Pichegru. « Cela passe aussi par l’écoute des autres frères », renchérit François, initié au Grand Orient en 2001. « Se nourrir d’un point de vue différent, accepter d’être traversé par d’autres raisonnements, permet de dépasser ses propres limites », poursuit le Marnais.

« Être franc-maçon me fait travailler mes points faibles et améliorer mes points forts. Cela me permet de me comporter ensuite dans le monde profane comme dans la loge », résume François. « Nous utilisons le symbolisme, le maillet et le ciseau, pour travailler notre perfectionnement. Notre pierre équarrie va s’intégrer dans l’édifice de la franc-maçonnerie qui va lui-même rayonner sur la société », décrit Serge Delouette avant de conclure : « Plus l’homme sera meilleur, meilleure sera la société. »

« Et la femme », insiste Amande Pichegru, le Droit Humain étant la première obédience mixte. François met enfin en garde les postulants. « La franc-maçonnerie n’est ni une thérapie de groupe, ni une façon de redorer son blason ou de se refaire une virginité. »

Pour influer sur les décideurs ?

« Nous ne sommes pas là pour faire voter des lois ou remonter au Grand Maître nos idées sur les retraites ou l’Ukraine », prévient Serge Delouette. « Le Grand Orient n’est pas un parti politique », confirme Gabriel, « mais, avec humanisme et bienveillance, nous donnons des caps à la société… »

Un avis tempéré par François. « L’atomisation et l’immédiateté de notre société font apparaître les limites de la franc-maçonnerie qui travaille, elle, sur un temps long. Il va falloir faire évoluer son schéma et la régénérer. »

« Il est clair que nous n’impactons plus de la même manière la société »

Pour mesurer cette perte d’influence, Gabriel rappelle qu’à l’époque de la IIIe République (1870-1940), « 80 % des politiques étaient aussi francs-maçons, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui alors que d’autres cercles nous remplacent (Think thank, club de réflexion…). Il est clair que nous n’impactons plus de la même manière la société, notre influence n’étant pas en rapport avec le nombre de francs-maçons en France ».

Pour réseauter ?

L’imagerie populaire associe souvent la franc-maçonnerie à des pratiques déviantes. « Un esprit de mafia, notamment dans le sud, a pu régner voilà encore une quinzaine d’années », admet Serge Delouette. « Mais si un frère distribue ses cartes de visite au temple, il ne le fera pas deux fois ! »

Avant le tournant de 1940. « Comme les juifs, les francs-maçons ont alors souffert des persécutions. Si cela a renforcé notre culte du secret, cela a aussi donné matière à des théories d’un complot judéo-maçonnique. » Attention, nos interlocuteurs ne nient pas des transgressions de frères ou de sœurs. « Certains peuvent toujours dériver, leurs ambitions profanes reprenant le dessus sur celles maçonniques. Il faut donc régulièrement retravailler sur soi-même », avertit Gabriel.

Rites désuets et culte du secret ?

« Nos rites, hérités de traditions antiques et médiévales, ont le grand intérêt de donner un cadre et une méthode ayant fait leurs preuves puisque, trois siècles après sa création, la franc-maçonnerie est encore vigoureuse », balaye Georges Sérignac. Quant au culte du secret, « il n’en est rien. Nos travaux ne sont pas ouverts à ceux qui ne font pas partie de la franc-maçonnerie, à l’image de toutes associations. Sans quoi, chacun pourrait venir sans connaître les règles avec un œil non-averti. Après, le secret maçonnique existe (et on ne peut dévoiler l’appartenance d’un frère qui ne le souhaite pas), permettant de préserver l’identité de la maçonnerie ».