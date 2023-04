La direction de Delhaize met la pression sur le personnel en grève: «On n’a même plus accès aux toilettes dans certains magasins»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Quatre semaines. Presque un mois que certains magasins Delhaize n’ont plus ouvert leurs portes aux clients. Et vu l’évolution du dossier, on ne doit pas attendre de rebondissement avant le mardi 18 avril, soit dans deux semaines !

C’est en effet à cette date que les syndicats et la direction du groupe Delhaize se retrouveront, avec le conciliateur social désigné par le ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne la semaine dernière, pour tenter de relancer le dialogue…