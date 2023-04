Les dames du R Casino Spa BC remportent la Coupe de la Province!

Ce week-end se déroulait à Henri Chapelle les finales de la Coupe de la Province. Dans la catégorie Dames, le R Casino de Spa BC se retrouve en finale après avoir éliminé Belleflamme, Othée, Bellaire, Herve Battice et Aubel, vainqueur de la coupe la saison dernière. Cette fois, la finale se joue entre Sprimont et Spa. À trois journées de la fin du championnat, l’équipe de Sprimont vient d’être sacrée championne la semaine passée avec trois victoires d’avance sur les deuxièmes au classement, Spa. Les spadoises battues deux fois en championnat par leur adversaire du jour rêvent de revanche, d’autant plus que l’expérience de la coupe parle pour elles avec un palmarès inégalé : vainqueur 2018 ; en 2020 ; en 2021 et finaliste en 2022. Dans une salle comble et surchauffée par l’ambiance mise par les supporters des deux équipes, les spadoises ouvrent la marque par un trois point de leur capitaine, Barbara Midrez. Le ton est donné et la confiance est assurée dans le camp de Spa. Léna Bertieaux y va aussi de ses shoots à distance qui font mouche et donnent l’avance à Spa aux 10 minutes : 13 – 18. Le coach spadois, Greg Jamar, adapte le jeu à l’adversaire et les intérieures, Joanne Bosmans et Florence Schopgès, alimentent la marque. La capitaine, Barbara Midrez clôture la mi-temps avec deux bombes et fait grimper le marquoir à 24 – 35. Sprimont se doit de réagir et effectivement, passe à l’offensive provoquant de nombreuses fautes spadoises en défense, ce qui permet aux sprimontoises d’obtenir des lancers-francs et de revenir à 44 – 51 aux trente minutes. La pression de la part de l’équipe de Sprimont est maximale ; la tension dans les rangs spadois augmente au fur et à mesure que l’écart se réduit. Vont-elles tenir ? Les supporters des bleues se mobilisent pour encourager les spadoises qui souffrent mais résistent. Puis, Sprimont passe devant à 54 – 53. Puis Spa reprend l’avantage d’un point. Puis de nouveau Sprimont. On arrive au money time et Sprimont perd successivement ses deux grandes pour 5 fautes personnelles. Les lancers francs permettent à Spa d’entrer dans la dernière minute avec un léger avantage et en plus, le moral est du côté spadois et la maîtrise du ballon aussi. Floriane Grisard clôt le match et fixe le marquoir à 61 – 68. Félicitations pour cette belle victoire.

Soulignons la victoire facile à Dison de l’équipe P1 messieurs sur le score de 52 – 101, qui leur permet de continuer à partager la première place de la division avec Waremme. Le déplacement à Waremme le 22 avril sera certainement déterminant pour le titre.