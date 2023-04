Et si vous vous «survoltiez» ?

La transition écologique, vous y pensez ? Vous trouvez cela ennuyeux ? Pour changer l’image de ces préoccupations, le GAL vous propose trois rendez-vous festifs dans les communes de Fernelmont, Wasseiges et Andenne les 22 avril, 10 septembre et 8 octobre prochains. L’objectif principal de ces rendez-vous est d’associer la musique et son aspect festif avec des stands d’information et de réflexion sur la transition écologique.

La première de ces trois après-midi se déroulera le 22 avril, de 13h30 à 23h, au Centre sportif de Noville-les-Bois. Au programme, les organisateurs vous ont concocté des visites d’une chaudière à biomasse avec l’association COOPEOS, des conférences sur l’agriculture et les prix de l’énergie, des ateliers participatifs sur la transition énergétique et des stands d’information de différentes organisations, le tout saupoudré de zumba, de musique celtique ou d’improvisation théâtrale.