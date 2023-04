Football P3D : Spa a reçu Cornesse ce dimanche 2 avril

Au moment où le Tour des Flandres se déroule, nous assistons en effet à un match rugueux à l’excès et sujet à discussions sur chaque décision arbitrale.

On en arrive à envier le spectacle des vélos sur les pavés flandriens.

Et c’est à une distribution de cartes jaunes que nous assistons.

A la mi-temps, le score est de 0-0 et les deux équipes se font très certainement remonter les bretelles par leur coach respectif.

Peu après la reprise, précisément à la 53e, Masson LEJEUNE trompe le gardien Spadois Sam BECHOUX lobé par un tir qui semble être un centre raté (0-1).

Pourtant, Spa a plusieurs occasions qui sont galvaudées (dont un tir sur la latte par Jonathan SCHMITZ).

A la 74e, un joueur Cornésien (Victor PIERRE) écope d’une 2e carte jaune et se voit dès lors affligé de rouge et renvoyé au vestiaire.

A onze contre dix, Spa n’arrive pas à trouver l’ouverture malgré sa supériorité numérique et l’apport offensif possible.

Rien n’y fait et Cornesse parvient à conserver son avantage jusqu’à son terme.

Et ce match se termine dans un certain désordre entre les joueurs et une partie du public présent.

Triste match à oublier au vu de la piètre prestation des acteurs présents.

Vivement le prochain match pour nous réconcilier avec le beau football.