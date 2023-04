Un château qui a résisté au temps à Franc-Waret

Si certaines entités sont connues pour leur douceur de vie, c’est sans doute le cas des villages fernelmontois. En effet, la commune du Nord-Est namurois dispose non pas d’un mais de deux châteaux d’agrément. Après celui de Noville-les-Bois, nous vous racontons la destinée de celui de Franc-Waret.

Vaste quadrilatère de briques et de pierres bleues, le vaste château de Franc-Waret a un côté « Belle au Bois Dormant ». Sa ferme fortifiée avec pont-levis et tours d’angles date de la fin du 15ème siècle. Comme toutes les constructions féodales, il est entouré de douves. Dès le 18ème siècle, le château que l’on connaît aujourd’hui se développe vers le Sud. Il adopte une forme de « U ». Cette transformation en demeure d’agrément classique est due à l’architecte Jean-Baptiste Chermanne dont on retrouve la patte, entre autres, à Namur dans l’Hôtel Groesbeeck de Croix ou la cathédrale Saint-Aubain. De grands jardins à la française sont établis en terrasse au nord de l’ensemble. En 1810, on y annexe une orangerie dont les plans sont signés par François Duckers. Une tour au nord-est était destinée à l’habitation. Une loggia néo-classique à trois pans est ajoutée en 1834 et bénéficie d’une exposition sud-ouest au soleil.