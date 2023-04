L’American Day de Vielsalm,c’est le dimanche 18, mais aussi le samedi 17 juin!

Départ de la parade à 10h30 : direction Lierneux (petit tour de la cité), Verleumont, Sart et arrivée à Vielsalm par le plan d’eau sous une haie formée par les Macralles.

Aucun droit d’entrée n’est réclamé, cette gratuité est rendue possible grâce aux différents sponsors que HDC Black Mamba Ardenne remercie vivement de même que l’aide reçue de l’administration communale et de l’ADL.

Enfin 2 autres innovations : un taureau mécanique et un bar à eau tenu par l’AMO l’étincelle.

Et évidemment durant toute la journée, Vielsalm sera à l’heure américaine avec les food trucks, les pin-ups pas timides qui se proposeront pour les photos, bars à bières spéciales, buvette champêtre, Barber shop, démonstrations de burns (sécurisées), les plus petits ne seront pas oubliés avec les chateaux gonflables.

-17h From The Road (Tribute Lynyrd Skynyrd)

-13h The Grease Monkeys

Outre le stand Harley 2 nouveaux exposants cette année soit la gamme HONDA Gold Wing avec notamment le bagger par Anquety Motor Sport et la gamme BMW avec le BMW Héritage Road Show par Lejeune Motor Sport. Pas moins de 11 motos BMW seront à l’essai durant toute la journée soit 8x R18 et 3x RnineT.

Les véhicules stationneront en différents endroits : les voitures américaines rue de l’Hôtel de Ville et au-dessus du Parc, les motos rue du Vieux Marché et les « air cooled » dans le bas du Parc.

Après Let There Be Rock, soyez nombreux à profiter de cet évènement exceptionnel à Vielsalm détaillé sur la page FB de « American Day Vielsalm ».