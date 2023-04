Un week-end où l’éducation à l’environnement est vécue passionnément

Le week-end du 1er et 2 avril, était organisé le week-end formatif d’Empreintes ASBL à destination de ses futurs animateurs de plaines vertes. Ces jeunes, entre 18 et 35 ans, motivés à transmettre leur passion pour la nature ont découvert, par la pratique intensive d’animations diverses et variées, la réalité de la fonction d’animateur pour enfants et adolescents. Cette organisation de jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles œuvre depuis 1983 dans l’entité namuroise pour sensibiliser à l’environnement. Elle propose des animations, formations et outils pédagogiques à destination des jeunes mais également des professionnels. Depuis 2006, Empreintes gère le Centre Régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE) de Namur et oriente son action sur la thématique de l’Environnement urbain avec pour cible privilégiée, les personnes en situation de précarité.

Les animateurs nature volontaires le confirment, ce week-end, c’était : « intense et riche en échanges, on s’émerveille comme des enfants, et on réapprend, les bases pour partager notre passion. ». Qui peut encore se vanter de connaître les arbres qui bordent nos routes, ou qui parsèment nos jardins ? Qui se risquera à une cueillette improvisée pour se préparer un thé à l’épicéa ? La réponse : une poignée d’initiés… Il y a pourtant, tant à transmettre aux jeunes générations pour qu’elles soient à nouveau, des acteurs responsables de leur environnement.

Sachez que chaque année, pour les parents intéressés, L’ASBL propose des plaines vertes où l’optique est de familiariser de façon ludique leurs rejetons aux rudiments à la vie en extérieur. Pas question de camper sur place, ces animations et stages, à la Citadelle, reposent sur une ou plusieurs méthodologies positives (coopération, expérientiel, non-jugement, empowerment, etc.) et favorisent les espaces extérieurs pour s’inscrire dans la philosophie de « l’éducation du dehors ».