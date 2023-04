« Ô jardins, prés et autres herbes pas si folles ! » à Trois-Ponts et Stavelot

Du 16 avril au 4 juin prochain, Pour petits et grands, amateurs comme professionnels, venus d’ici et d’ailleurs, le programme « Ô jardins, prés et autres herbes pas si folles ! » se veut un véritable bijou d’optimisme à fréquenter sans modération. Décliné en 7 rendez-vous, le Centre culturel Stavelot-Trois-Ponts et la bibliothèque de Stavelot vous adressent une invitation à cultiver, chaque jour davantage, l’art d’observer, d’admirer, de comprendre, de connaître, de protéger et de travailler en belle alliance avec notre riche nature !

*La diversité des formes de vie sur Terre est un indispensable à notre survie ! Cette biodiversité est le fruit de 4,5 milliards d’années d’évolution, de plus en plus influencée par l’homme. Celle-ci forme le maillage de vie dans lequel nous nous insérons et dont nous dépendons ; sa richesse fait partie de la solution pour faire face aux changements climatiques ! Mais la nature est en crise. En Wallonie comme ailleurs, le défi est important. Même si des mesures de protections et des actions de restauration existent, il faut continuer à agir à de nombreux niveaux et dans tous les secteurs d’activité de la société.