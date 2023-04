Les commerçants à Waterloo peuvent recevoir jusqu’à 12.000 euros d’aide: «Plus de 51 dossiers ont été introduits»

Waterloo enregistre, par ailleurs, la plus importante chute du nombre de cellules commerciales vides, passant de 10,1 à 5,4 %. Elle est aussi la seule à afficher un taux de spécialisation en shopping de plus de 40%, grâce à ses enseignes en équipement de la personne et de la maison.

Il y a quelques semaines, l’Association du Management de Centre-Ville (AMCV) présentait son rapport annuel sur la dynamique des centres urbains. Comme souvent, Waterloo et Louvain-la-Neuve figurent en tête des Villes wallonnes les plus attractives sur le plan commercial.

« Waterloo est l'une des destinations shopping les plus attrayantes de Wallonie, soutenue par son parking gratuit », se réjouit l'échevin du Commerce, Brian Grillmaier. « Avec plus de 330 enseignes dans le centre et plus de 800 dans toute l’entité, son commerce est à la fois mixte et dense. »

Afin de poursuivre ce développement, la Commune s’est rendue éligible à plusieurs aides provinciales et régionales. Concrètement, tous les commerçants et candidats commerçants de Waterloo peuvent introduire un projet, dans l'espoir de bénéficier d'une ou plusieurs primes.

Depuis l’été 2022, la prime à la digitalisation initiée par la Province du Brabant wallon leur permet de développer l’utilisation de technologies digitales et numériques dans leur point de vente. « À ce jour, plus de 51 dossiers ont été introduits pour un montant global de près de 162.000 € et un taux d’acceptation de plus de 94 % ! », précise la bourgmestre, Florence Reuter. Pour rappel, ce soutien s’élève à 60 % du montant total des investissements admis HTVA, avec un maximum de 6.000 € par dossier.

S’installer ou se réinventer

Depuis ce mois de mars, la Commune s’est aussi intégrée dans le dispositif « Objectif Proximité » de la Région wallonne. Il vise à soutenir l’installation de nouveaux commerçants et aider à la pérennisation des enseignes existantes. Plus largement, le but est d’accroître l’attractivité des centres-villes en favorisant la qualité et la mixité de l’offre commerciale. Il s’agit en outre de diminuer le nombre de cellules vides et d’augmenter les services à la population.

« Dans ce cadre, nous nous sommes attachés à étendre la zone d’éligibilité définie par la Région wallonne », commente Brian Grillmaier. « Nous avons demandé à y inclure les deux galeries commerciales, ainsi que l'ensemble de la chaussée de Bruxelles depuis l’avenue Claire jusqu’à la rue Victor Hugo, de même que le secteur délimité par la chaussée de Bruxelles, le boulevard Henri Rolin, la rue François Libert et la rue de la Station. Tous les commerçants installés dans ce périmètre ont donc la possibilité d'introduire une demande de subside. »