Loïc Van Impe, le fou de cuisine, débarque dans «La meilleure friterie»: «Je ne suis pas l’as de la frite»

Pour moi, les meilleures frites sont celles dont on a envie de dévorer 15000 d’une seule traite ! Il faut que ce soit bien croustillant, comme une fine couche de verre, tandis qu’à l’intérieur ça doit être bien chaud, sans pour autant que ce soit d’office très moelleux. Mais il ne faut pas que ce soit un bout de bois non plus. Il faut aussi de la bonne sauce. Beaucoup de sauce. Idéalement, on mélange mayonnaise et samouraï. Et enfin, une petite bière pour accompagner le tout.

De quelle façon préparez-vous les frites chez vous ?

Je vais vous avouer que je ne suis pas l’as de la frite. Si je veux en manger, je suis plutôt tenté d’aller en chercher à la friterie que d’en faire moi-même. J’ai toujours mangé de très bonnes frites chez ma grand-mère, qui avait deux friteuses : une à la graisse de bœuf et la deuxième à l’huile végétale pour terminer la cuisson. Ce sont les meilleures frites dont je me souvienne. Mais de mon côté, je ne m’aventure pas trop là-dedans.

Lire aussi Loïc fou de cuisine: sa recette des feuilletés à la frangipane

La frite, il n’y a pas plus belge !

J’ai vécu six mois au Japon. Des potes japonais sont depuis venus me voir en Belgique. Un soir, je leur ai proposé d’aller manger une frite. On en a pris avec des fricadelles, un bicky burger, on a tout mis sur une grande table et ils ont surkiffé. Ils ne connaissaient pas avant.

Depuis plusieurs semaines, vous êtes aussi de retour avec des inédits de « Loïc, fou de cuisine » à 18h15. Vous arrivez toujours à vous renouveler ?

C’est vrai qu’on va passer le cap des 500 recettes. Mais j’ai toujours l’inspiration. Je pars d’une idée toute simple, comme un steak-frites-salade, et je la détourne en utilisant d’autres ingrédients, peut-être de la volaille au lieu de la viande rouge par exemple. Avec toutes ces déclinaisons, je ne manque jamais d’idées. Mais on reste toujours dans le même esprit, avec des recettes simples et pas trop d’ingrédients farfelus.

Enfin, vous êtes désormais toutes les semaines dans « Ciné- Télé-Revue » !

Oui. Ce qui est chouette, c’est que mon grand-père lit « Ciné-Télé-Revue » depuis toujours. S’il n’a pas son exemplaire le jeudi matin, il devient fou. J’ai donc toujours grandi en connaissant le magazine. Et maintenant que je suis dedans, c’est cool. J’ai laissé la surprise à mon grand-père, je ne lui ai pas dit à l’avance. J’avais déjà eu ma tête dans les mots fléchés, il est fier que j’aie désormais mes recettes !