Guerre en Ukraine: l’Ukraine affirme avoir détruit une grosse dizaine de drones russes

Le conflit continue parallèlement de se concentrer sur Bakhmout, dans le Donbass (est), ville stratégique que les deux camps se disputent depuis des mois. Lundi, le groupe paramilitaire russe Wagner a affirmé avoir pris le contrôle de la ville «sur le plan légal», ayant pris son centre administratif. Kiev réfute cette vision des choses. Le think tank américain US Institute for the Study of War (ISW), qui a analysé des images, soutient quant à lui les affirmations de Wagner, observant des troupes qui avancent dans le centre de Bakhmout avec l’aide de l’armée russe régulière.