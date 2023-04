Charles Berling («Un beau voyou»): «J’ai eu une période homosexuelle» Ce jeudi soir, la Trois propose le film « Un beau voyou », sorti en 2018, avec Charles Berling. Pyramides Distribution

Par Jean-Jacques Lecocq

A 64 ans encore jusqu’au 30 avril, Charles Berling est catalogué parmi les comédiens intellos du cinéma français. Moins à cause de ses rôles, qui se partagent sans distinction entre films populaires (« Le prénom », « 20 ans d’écart »…), théâtre et cinéma d’auteur (Claude Sautet, Raoul Ruiz), qu’en raison de sa personnalité forte et ses réflexions hors des sentiers battus.

Lire aussi Une première personne condamnée, suite au tir mortel sur le tournage du film «Rust» avec Alec Baldwin

Ainsi, à propos de la sexualité, il revendique avoir couché avec environ deux cents personnes. « Cela vous paraît beaucoup ? Je n’ai pas vraiment compté à vrai dire. Mais il y a eu différentes périodes où, sur un an, j’ai peut-être couché avec 25 personnes, donc… Après, c’est ce qu’on a envie de vivre qui compte. N’en faisons pas une chose morale, une convention. »

Parmi ces 200 personnes, des femmes, mais aussi des hommes : « J’ai eu une période homosexuelle, maintenant je ne le suis plus. La sexualité n’est pas d’un côté l’identité féminine, et l’autre l’identité masculine. Dans les débats de société, les jeunes parlent beaucoup de genre, moi j’ai beaucoup vécu ça. Je l’ai pratiqué de façon concrète, c’est-à-dire d’être à la fois féminin et masculin. Un sexe, ça se déplace dans la vie.

« Un beau voyou », 6 avril, 20h35, la Trois.