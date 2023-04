Bientôt du nouveau sur Whatsapp: l’applicationprépare une nouvelle fonctionnalité

Cette nouveauté devrait vous garantir davantage de sécurité sur l’application. En effet, Whatsapp va bientôt mettre à disposition de ses utilisateurs une nouvelle fonctionnalité. Pour le moment, elle n’a été remarquée que sur Androïd par plusieurs captures d’écran publiées par WABetaInfo. Aucune date de lancement n’a été communiquée.

Bientôt, il vous sera possible de verrouiller des conversations à l’aide de l’empreinte digitale. Elles ne seront ainsi plus affichées parmi celles publiques et apparaîtront donc dans un onglet spécial.