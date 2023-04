Yael Nazé, astrophysicienne à l’Université de Liège, en conférence à Momignies ce vendredi

Yael Nazé, astrophysicienne à l’Université de Liège, donnera une conférence ce vendredi 7 avril à 20h au Kursaal, à Momignies. Elle sera précédée d’une expo commentée, à 19h. L’événement est organisé par l’ASBL Cercle des Naturalistes et Astronomes amateurs de la Botte du Hainaut (CNABH).

Le synopsis est le suivant : « Quoi de plus étrange que tous ces bidules célestes et les énergumènes qui les étudient? Cette conférence vous dévoile quelques arcanes parmi les plus bizarres de la science du ciel et de ses adeptes. Particularité : c’est vous qui choisirez les thèmes à aborder, parmi de nombreuses propositions un rien décalées… Pour un public familial, amateurs d’infos décalées et d’interactions. »