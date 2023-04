Loïc fou de cuisine: sa recette du mazesoba, ce plat de nouilles sèches originaire de Nagoya au Japon (vidéo)

2 gousses d’ail

Huile de tournesol

250 g de haché

1 c. à s. de sauce soja

1 c. à s. de mirin

1 c. à c. de poudre de piment

2 jeunes oignons

2 feuilles de nori

250 g de nouilles de ramen

1/2 c. à s. de sauce soja

Les étapes à suivre

1. Epluchez 4 échalotes et hachez en petits morceaux. Mettez dans un petit poêlon et submergez de 200 ml d’huile de tournesol. Faites chauffer à feu vif jusqu’à ce que les échalotes commencent à pétiller. Baissez ensuite le feu et laissez frire 25 minutes jusqu’à ce que les échalotes soient tout juste dorées. Quand c’est le cas, filtrez immédiatement les échalotes de l’huile. Laissez égoutter les échalotes sur du papier absorbant et refroidir l’huile.

2. Prenez deux œufs et séparez les blancs des jaunes. Réservez.

3. Emincez deux gousses d’ail finement. Faites chauffer un filet d’huile dans une grande poêle à feu vif et faites rissoler l’ail brièvement. Ajoutez ensuite le haché et mélangez constamment afin d’obtenir plein de petits morceaux. Pas de boulettes s’il vous plaît ! Assaisonnez avec 1 c. à s. de sauce soja, 1 c. à s. de mirin et 1 bonne c. à c. de poudre de piment.

4. Portez une casserole d’eau à ébullition.

5. Coupez 2 jeunes oignons en fins bâtonnets et mettez dans un bol d’eau froide. Coupez 2 feuilles de nori en fines lamelles. Réservez pour le dressage.

6. Plongez les nouilles dans l’eau bouillante selon les instructions de l’emballage. Ne les cuisez pas trop. Comme la pasta, il faut que les nouilles soient al dente.

7. Mettez dans chaque bol 1 c. à s. d’huile d’échalotes et une demi-c. à s. de sauce soja. Déposez les nouilles égouttées et ultra-chaudes dans le bol. Mélangez bien avec l’huile et la sauce soja. Terminez le bol avec un peu de haché, quelques échalotes croustillantes, des jeunes oignons, du nori et un jaune d’œuf sur le haché. Itadakimasu !