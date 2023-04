L’un des auteurs du home-jacking de Givry (Bertogne), déjà condamné pour meurtre en 2010, à nouveau devant le tribunal correctionnel

La nuit du 27 au 28 avril 2022, une violente dispute éclate au sein d’un couple de Bastogne. Une dispute alcoolisée sur fond de jalousie. La situation est telle que la jeune femme doit quitter le domicile pour appeler à l’aide. Elle est finalement prise en charge par une personne qui passait à proximité. Didier comparaissait mardi devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau pour coups et blessures. L’intéressé parle d’une simple gifle en réplique à une première gifle qu’il aurait lui-même reçu. Le certificat médical dressé le soir des faits atteste d’une toute autre réalité : commotion cérébrale, tympan perforé, hématome sur tout le corps... La victime affirme que son compagnon aurait également tenté de l’étrangler. « Monsieur est une personne violente. Il comparait d’ailleurs en détention préventive pour d’autres faits particulièrement désagréables », souligne la substitute du procureur.

Didier serait en effet impliqué dans le home-jacking commis à Givry (Bertogne) le 17 mars 2022, soit peu de temps avant les faits dont est saisi le tribunal chestrolais ce mardi. En détention préventive depuis le vendredi 13 janvier 2023, l’homme de 39 ans est inculpé de tentative d’extorsion avec violences et menaces, mais aussi de tentative de meurtre. Accompagné d’un complique, il est suspecté d’avoir fait irruption au domicile de Benoit Genon pour lui réclamer de l’argent sous la menace d’une arme. Le Bertognard avait alors reçu de nombreux coups. L’un des agresseurs lui avait même tiré dessus, le blessant au crâne. Didier et son complice avait finalement été interceptés à la suite d’un appel à témoins lancé par le parquet.

Habitué des tribunaux

L’homme de 39 ans n’en était pas à son coup d’essai en matière de violence. En 2010, Cour d’Assise de Liège l’avait condamné à 10 ans de réclusion pour le meurtre de Luigi Secci le 25 mars 2006 à Bastogne. La victime de 41 ans avait été rouée de coups par cinq personnes et frappée à coups de couteau lors d’une bagarre sur la Place Mac Auliffe. Condamné une première fois à Arlon à 18 ans de prison, Didier avait vu sa condamnation cassée par la Cour de Cassation pour défaut de motivation du verdict de culpabilité et sa peine réduite par la Cour d’Assise de Liège, qui avait retenu sa fragilité psychologique, son jeune âge et ses possibilités de réinsertion comme circonstances atténuantes.

L’épisode du home-jacking de Givry n’a pas été formellement évoqué à l’audience de mardi. Le parquet a requis 18 mois d’emprisonnement. La défense sollicite un sursis probatoire, accompagné d’une formation relative à la gestion de la violence. « Contrairement à ce qu’affirme la partie civile, mon client n’a pas tenté de l’étrangler. Il lui a demandé de partir et ne l’a pas poursuivie. Mon client a son passé. Il assume. Il a payé pour cela. Mais il n’accepte pas de payer pour ce qu’il n’a pas commis. »