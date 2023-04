Il y avait finalement dix obus sur le chantier à Trois-Ponts: les démineurs sont intervenus

Ce grutier waimerais, François Jehae, réalisait des travaux pour une maison quand il a déterré un obus de 60 à 70 cm de long, expliquait-il à Vedia ce mardi matin. Il en a aussi trouvé quatre autres, plus petits, dans les environs. Il redoutait que d’autres se trouvent encore à proximité… à raison puisque finalement ce sont dix anciens obus en tout qui ont été trouvés sur place, a annoncé François Jehae.

Le chantier a donc été arrêté. La police a été appelée ainsi que le service de déminage.

Il s’agit vraisemblablement d’obus de la seconde guerre mondiale. « Ça m’arrive d’en découvrir en travaillant, j’en ai déjà eu trois ou quatre en dix ans. Mais ici au moins cinq d’un coup, c’est beaucoup », poursuit le grutier waimerais.

S’il n’y a normalement pas trop de risque d’explosion, il n’est pas question de prendre le moindre risque dans un tel cas. « Comme ils sont mis à l’air, ça pourrait être dangereux s’il s’agit de bombe au phosphore par exemple ».

Finalement, les démineurs sont arrivés dans l’après-midi et en ont trouvé d’autres. Il y en avait donc dix. « J’ai terrassé un trou de 2m50 et on l’a fait exploser sur place ; vraiment très impressionnant ! Il s’agissait d’un obus américain de 30 kg, j’ai même pu appuyer sur le détonateur », commente le Waimerais.