Un grutier découvre cinq obus sur un chantier à Trois-Ponts

Ce Waimerais réalisait des travaux pour une maison quand il a déterré un obus de 60 à 70 cm de long, explique-t-il à Vedia. Il en a aussi trouvé quatre autres, plus petits, dans les environs. Et redoute que d’autres se trouvent encore à proximité. « À mon avis il y en a au moins deux de plus, mais on va attendre les professionnels pour être sûr », nous explique François Jehae.