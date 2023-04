«C’est embarrassant»: Harry Kane s’effondre après avoir pris un coup au visage, sa réaction crée la polémique! (vidéo)

Phase polémique ce lundi lors de la rencontre de Premier League entre Everton et Tottenham (1-1). Abdoulaye Doucouré, milieu de terrain d’Everton, a perdu ses nerfs et a porté un coup au visage d’Harry Kane juste avant l’heure de jeu, suite à un duel musclé entre l’attaquant anglais et Demarai Gray.

Le Malien a directement été exclu par l’arbitre, mais c’est bien la réaction de Kane qui crée la polémique. L’attaquant de Tottenham s’est immédiatement effondré au sol, provoquant de vives réactions de la presse anglaise, qui estime qu’il en a rajouté.