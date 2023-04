George Rossi, mort à 60 ans: la star de la série «The Bill» laisse une fortune de plus de 9 millions d’euros à sa femme et ses deux enfants

George Rossi s’en est allé à l’âge de 60 ans des suites d’un cancer du pancréas en janvier 2022. L’acteur était principalement connu pour avoir joué le rôle de Duncan Lennox dans la série télévisée « The Bill ». Il laissait derrière lui une femme et deux enfants.

de videos

On apprend aujourd’hui, via The Sun, que George Rossi laisse une énorme fortune à sa famille. Selon les chiffres du bureau d’homologation, la succession qui leur lègue est de plus de 9.150.000 euros. Une fois les dettes et factures payées, il leur restera plus de 4 millions d’euros à se partager.