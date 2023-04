La séparation se confirme entre Lionel Messi et le PSG: le club parisien voudrait baisser son salaire de 25%, l’Argentin se rapproche d’un retour au Barça!

Plus rien ne va entre Lionel Messi et le PSG ! Selon les informations du journal l’Équipe, les deux parties ne trouvent pas d’accord pour une prolongation de contrat, et un départ de La Pulga à la fin de la saison semble de plus en plus inévitable.

Le quotidien français précise que le PSG, contraint de réduire sa masse salariale la saison prochaine en raison du fair-play financier, souhaiterait réduire de 25 % le salaire de Messi. Qui ne l’entend bien évidemment pas de cette oreille. Quelques jours après avoir été sifflé par le public parisien lors de la nouvelle défaite du PSG contre Lyon, le septuple Ballon d’Or pourrait donc opter pour un départ de la capitale française après deux saisons, s’il n’obtient pas les garanties nécessaires.