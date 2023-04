«Le bébé, il mange des pâtes? Qui change sa couche? Vous reconnaissez que pendant 2 jours vous avez laissé 5 enfants tout seuls?»: la «maison de l’horreur» était dans un état déplorable, la police alertée par une voisine…

C’est une voisine qui avait alerté la police, comme le rappelle La Voix du Nord. Elle avait remarqué cinq enfants laissés seuls dans un logement de Maubeuge, dans le nord de la France. Et ça n’était pas la première fois. Mais là, ça a duré deux jours, du 2 au 4 juin 2022. Et surtout les enfants avaient pour le plus jeune 9 mois et pour l’aîné 10 ans.

C’est à lui que ses grand-père et grand-mère avaient confié tout à faire, s’occuper de ses quatre frères et sœurs dont un bébé, les laver, les nourrir, tout quoi. Sauf que le bébé pleurait beaucoup. Ce qui a ému le voisinage.