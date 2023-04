L’école Saint-Julienne Haut organise sa Fancy-Fair

Dès la maternelle, l’école Sainte-Julienne Haut dispose d’un vaste équipement technologique au service des apprentissages (tableaux interactifs, robots et tablettes…). Elle est surtout une école familiale où la rigueur et la discipline sont d’application.

L’école Saint-Julienne Haut, c’est une école libre et multiculturelle située dans le centre de Fléron. Elle est attenante à l’école secondaire (CSSJ) afin d’assurer la continuité dans la scolarité de votre enfant. Ouverte au monde extérieur par des visites et des projets culturels diversifiés, elle offre aussi un beau cadre à ses élèves, avec des espaces verts notamment. Conscient de l’importance de l’écologie, elle accorde aussi une place importante à la nature (zéro déchet, projets dans les bois, jardins, etc.).

Son équipe bienveillante, enthousiaste et dynamique permet à vos enfants de vivre une scolarité remplie de projets et d’expériences (classes de neige, classes vertes, diverses sorties…), le tout, en les entourant individuellement.

Au cœur des préoccupations : le développement de l’autonomie, le respect de soi et le respect des autres. Vivre ensemble avec des règles et des valeurs ! L’équipe de l’école Sainte-Julienne est en recherche permanente et vise la qualité des services, des infrastructures, et surtout du dialogue Ecole-Famille.