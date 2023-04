Voici les prochaines collectes de sang en province de Namur

Des collectes de sang sont organisées prochainement dans le Namurois.

Il y en aura à la salle polyvalente Cecoco de Ciney, place du Roi Baudouin 1er, le vendredi 7 avril de 15h à 19h ; au Foyer communal de Gembloux, place Arthur Lacroix 4, le mercredi 12 et le mercredi 19 avril de 15h à 19h ; et à la Salle Georges Massinon de Mettet, rue de Pontaury, le mercredi 12 et le jeudi 20 avril de 14h30 à 18h30.