Accident de train aux Pays-Bas: une enquête aussi ouverte au pénal, le roi se rend sur les lieux de l’accident

Photo News

Un train de passagers qui reliait Leyde à La Haye a heurté une petite grue de chantier, vers 03h30, déraillant partiellement. Il transportait une cinquantaine de passagers. La grue mobile était de sortie pour des travaux d’entretien prévus durant la nuit sur deux voies sans circulation, sur les quatre voies présentes à cet endroit, tout proche de la gare de Voorschoten. L’homme décédé dans l’accident est un travailleur de la société BAM, chargée des travaux d’entretien. Ces travaux étaient en effet en cours quand le train a heurté la grue.

AFP

Le conducteur du train de passagers fait partie des personnes hospitalisées, souffrant de plusieurs fractures osseuses, a indiqué mardi en conférence de presse le directeur de la société néerlandaise de chemins de fer (NS), Wouter Koolmees. Ce dernier n’a en revanche pas pu donner beaucoup d’explications sur l’accident lui-même. «Comme tout le monde, je me retrouve avec plein de questions», indique-t-il. Deux accompagnateurs se trouvaient également dans le train. Choqués, ceux-ci n’ont toutefois été que légèrement blessés.

Dès l’annonce de l’accident, les secours se sont rendus sur place avec un hélicoptère spécialisé en «trauma» et une vingtaine d’ambulances, rencontrant une situation «chaotique», selon le récit fait en conférence de presse par Hans Zuidijk, commandant pompier de la zone de secours «Hollands Midden». «Il faisait sombre, une caténaire était cassée, on entendait des personnes appeler à l’aide et il y avait un incendie dans le train», a-t-il résumé. L’intervention des secours s’est cependant déroulée de manière fluide, selon lui. En une heure, 19 personnes blessées à des degrés divers avaient été évacuées pour être emmenées vers différents hôpitaux. Et deux heures après l’accident, tous les passagers avaient pu quitter les lieux. Les médias néerlandais rapportent que de nombreux habitants des environs ont accueilli chez eux des personnes blessées ou en état de choc, pour une première prise en charge et du réconfort.

Parallèlement au train de passagers, un train de marchandises a également heurté la grue. Les dégâts sur place sont considérables et la circulation des trains restera interrompue durant plusieurs jours entre Leyde et La Haye.

En fin de matinée, le roi Willem-Alexander s’est rendu sur les lieux de l’accident. Vêtu d’une chasuble fluo de sécurité, il a observé le convoi accidenté et s’est entretenu avec la bourgmestre de Voorschoten ainsi qu’avec des secouristes. «Je suis incroyablement heureux de voir avec quelle rapidité les blessés ont pu être emmenés à l’hôpital. Je pense que l’on peut être reconnaissant que (les secouristes, NDLR) aient été prêts à intervenir en pleine nuit», a observé le souverain.