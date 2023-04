Crise politique à Saint-Josse, trois échevins PS se voient retirer de grosses compétences: «C’est un règlement de compte!»

Rien ne va plus à Saint-Josse. La guerre semble être déclarée ce mardi après un collège où l’ambiance n’était probablement pas la plus détendue. La répartition des compétences a été revue et Loubna Jabakh, Nezahat Namli et Philippe Boïketé ont perdu des portefeuilles non négligeables : l’Urbanisme pour la première, la Petite enfance pour la deuxième tandis que le dernier est privé du Logement et de l’Enseignement.

Le bourgmestre Emir Kir parle d’un « rappel à l’ordre » après des absences répétées et non-excusées aux séances du collège et du conseil communal, manque de rigueur et de transparence dans le suivi de dossiers, des comportements déplacés et de charges ad hominem contre Luc Frémal, président du CPAS.