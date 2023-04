Crise politique à Saint-Josse, trois échevins PS se voient retirer de grosses compétences: «C’est un règlement de compte!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Rien ne va plus à Saint-Josse. La guerre semble être déclarée ce mardi 4 avril après un collège où l’ambiance n’était probablement pas la plus détendue. La répartition des compétences a été revue et Loubna Jabakh, Nezahat Namli et Philippe Boïketé ont perdu des portefeuilles non négligeables : l’Urbanisme pour la première, la Petite enfance pour la deuxième tandis que le dernier est privé du Logement et de l’Enseignement.