Problème technique important au contrôle des passeports à l’aéroport de Bruxelles ce mardi matin

Les problèmes ont duré plus de trois heures, jusqu’à 11h40. Entre-temps, les problèmes ont été résolus et il n’y a plus de file d’attente, indique Nathalie Pierard, porte-parole de l’aéroport.

Les personnes voyageant de Zaventem vers une destination hors espace Schengen doivent toujours passer par le contrôle des passeports. Cependant, en raison d’un problème technique avec les e-gates, tout a dû être fait manuellement pendant un certain temps, ce qui a entraîné de longues files d’attente.