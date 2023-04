La Brasserie Dupont lance ses «Saisonnières»

Depuis 100 ans, c’est dans les infrastructures familiales, situées dans l’ancienne ferme-brasserie à Tourpes, que les 14 bières de la gamme, dont la Moinette et la Saison Dupont, sont brassées. Si ce lieu est donc habitué à voir la production de délicieuses bières, il va se métamorphoser et ouvrir ses portes au public pour la première afin de faire la fête !

Afin de célébrer la fabrication de sa Saison, la Brasserie Dupont a décidé d’innover et va lancer ses « Saisonnières ». Du 29 avril jusqu’à fin septembre, quatre événements seront organisés afin de mettre en lumière la méthode de fabrication de la très connue et délicieuse Saison Dupont.

Place à la Fête !

Olivier Dedeycker, ingénieur brasseur et administrateur de la Brasserie, explique pourquoi la Brasserie a décidé de mettre ces événements en place. « À travers 4 événements baptisés ‘Les Saisonnières’, nous tenons à mettre à l’honneur nos méthodes de fabrication traditionnelles qui produisent les saveurs remarquables de la Saison Dupont. Nous organisons ces événements dans le but de partager notre passion, de faire plaisir et de faire découvrir nos bières ‘simplement complexes’ au plus grand nombre ! », affirme-t-il.