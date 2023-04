«Une bande de sauvages qui insultent ta mère alors qu’elle est au stade»: Karl Toko-Ekambi règle ses comptes avec l’Olympique Lyonnais!

Actuellement prêté par l’OL à Rennes, Karl Toko-Ekambi ne devrait vraisemblablement plus porter le maillot du club lyonnais. Interrogé dans les colonnes de So Foot, l’attaquant camerounais s’en est pris aux supporters et dirigeants de Lyon, en dévoilant les nombreuses critiques qu’il a subies lors de son passage chez les Gones.

« On ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout gérer. Surtout pas une bande de sauvages dans les tribunes qui insulte des mamans […] Quand ça insulte ta mère alors qu’elle est au stade… Quand ça met des photos de toi dans la ville avec écrit ’dégagez’. Quand certains membres du club m’envoient des lettres recommandées pour me mettre une amende, m’enlever ma prime d’éthique parce que j’ai tapé dans la poubelle… Ce n’est pas du soutien, ça. Ce ne sont pas des hommes. Ça montre qu’ils sont contre moi, comme les supporters. Et ce n’est pas bon pour le club. »