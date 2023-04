«Happy Family», une production du théâtre Jardin Passion, à voir du 18 au 21 avril à la Ferme du Martinrou

En parallèle, on découvre Ezio, l’auteur, qui fait vivre à ces personnages différentes tranches de vie, tantôt piquantes, tantôt tristes, tantôt heureuses. Une douce comédie contemporaine italienne qui emmène les spectateurs au cœur de confessions et de longs débats enflammés.

Lire aussi Le bijoutier Zacharie Baudson, installé depuis 1954 à Fleurus, effectue toujours des réparations… et estime même les bijoux volés (vidéo)

Une soirée à Martinrou, entre amis ou en famille

Un bar bien garni de bons produits belges accueille le public avant et après le spectacle. Une restauration de qualité est proposée avant les représentations, ce qui achève de rendre les soirées conviviales et chaleureuses. Les vendredis, des animations ludothèque sont prévues pour les enfants à partir de 6 ans. Cette année encore, grâce à la collaboration avec le Germoir (Entreprise de Formation par le Travail), possibilité de repas avant le spectacle tous les soirs (sur réservation). Martinrou, c’est aussi une saison théâtrale jeune public et un Centre d’Expression et de Créativité qui vise à donner au plus large public l’accès aux arts de la scène. Programme détaillé www.martinrou.be