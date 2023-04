Un restaurant de Tubize prend une décision radicale pour les clients qui n’assurent pas leur réservation

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dorénavant, les clients du restaurant Viticolo, situé à Tubize, qui n’assurent pas leur réservation devront payer la table qu’ils ont bloquée pour rien.

de videos

« Un montant de 20€ par personne sera prélevé sur la carte de crédit, uniquement en cas de no-show », explique Giuseppe, le gérant. Cette pratique consiste à ne pas se présenter dans l’établissement, sans avoir annulé sa réservation au préalable et elle est malheureusement de plus en plus répandue.