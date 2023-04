Problème technique à Brussels Airport ce mardi matin: de longues files d’attente pendant trois heures

Les retards ont persisté jusqu’à 11h40, soit plus de trois heures. Entre-temps, le problème technique a été résolu et il n’y a plus de files d’attente, a précisé la porte-parole de l’aéroport Nathalie Pierard.

Les personnes voyageant de Zaventem vers une destination hors de l’espace Schengen doivent toujours passer par le contrôle des passeports. Cependant, en raison d’un problème technique avec les portiques de sécurité, toutes les opérations ont dû être réalisés manuellement pendant un certain temps, ce qui a entraîné de longues files d’attente.