Guerre en Ukraine: l’Ukraine réaffirme à Bruxelles son souhait d’intégrer l’Otan

Les chefs de la diplomatie des 30 pays alliés, ainsi que de la Finlande et de la Suède qui a le statut d’"invitée» dans l’attente d’un feu vert de la Turquie et de la Hongrie à son adhésion, doivent discuter mardi et mercredi du soutien à long terme à l’Ukraine ainsi que de la relation future entre l’Otan et Kiev, selon le secrétaire général Jens Stoltenberg.