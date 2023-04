L’appel à projet Jeunesse «Enjoy in C» est de retour pour la cinquième année consécutive à Charleroi!

Enjoy in C a pour but d’offrir la possibilité aux jeunes de 12-15 ans de participer à des stages novateurs, qu’ils soient axés sur le sport, la culture, la réflexion ou le divertissement. Leur dénominateur commun est bien de proposer des activités qui sortent de l’ordinaire. La somme de 16.000 euros est destinée à être répartie entre 7 structures désireuses d’organiser deux stages de cinq jours chacun, durant la dernière quinzaine du mois d’août. Période durant laquelle les PEPS (Plaine Educatives et de Proximité Saisonnières) de la Ville de Charleroi sont fermées et où l’offre d’occupation des enfants de 12 à 15 ans se fait rare.

Lire aussi Belle ambiance à la Cavalcade de Châtelet… avec un peu d’esprit celtique dans le cortège Gratuité pour les Carolos

L’édition 2022 s’est vue remaniée par l’échevin de la Jeunesse et des Sports, Karim Chaïbaï afin de permettre à plus de participants de répondre à l’appel et ainsi bénéficier d’un subside individuel à hauteur de 2.285€. La gratuité pour les jeunes carolos est également maintenue, et le tarif maximal de participation ne pourra pas excéder les 60€ par semaine par adolescent.

Lire aussi Les meilleurs poissons d’avril! Les Carolos ont de l’imagination et de l’humour! Pour rappel, les Maisons des Jeunes, mais également les associations officiant dans le secteur de la Jeunesse sur le territoire de Charleroi, peuvent répondre à cet appel à projet