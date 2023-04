La VW Golf 8 aura-t-elle un destin à la Coccinelle ?

Décidément, les avis de décès se succèdent, chez Volkswagen. En quelques semaines, on a eu confirmation que la Passat berline vivait ses derniers mois (le break vivra encore quelque temps), puis que la Polo connaitrait uniquement une succession électrique, et voilà que c’est au tour de la Golf. Admettons, ce n’est pas une surprise. On savait déjà que le modèle emblématique de la marque serait tôt ou tard décliné en version électrique, peut-être sous le nom ID.Golf. On ne sait en revanche toujours pas quand elle arrivera. Mais il y a autre chose que ne dit pas le grand patron, et c’est là que c’est intéressant.

Fin de production inconnue

Une information est que la Golf 8 aura droit l’an prochain à sa mise à jour de mi-vie traditionnelle. Mais alors que les dates de fin de production des Passat et Polo sont déjà communiquées, rien ne filtre quant à celle de la Golf. Oserions-nous une supposition ? On imagine bien la Golf (comme la Polo d’ailleurs) continuer sa vie sur d’autres marchés, moins soumis à l’électrification forcée. Et on la voit bien vivre encore de longues années, comme l’a fait la Coccinelle, encore produite au Mexique et au Brésil, bien longtemps après sa retraite européenne. A notre humble avis, ce serait judicieux. Car en obtenant une concession sur les moteurs thermiques à carburants synthétiques, l’Allemagne a mis un pied dans la porte. La brèche est ouverte, et nous sommes prêts à parier que le thermique profitera d’autres aménagements. Pour les constructeurs qui ont annoncé basculer vers le 100% électrique, un petit plan de secours ne serait pas inutile.