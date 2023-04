Découverte d’un obus sur les voies à Luttre: le trafic ferroviaire interrompu entre Nivelles et Luttre

Le trafic des trains a été interrompu mardi en début d’après-midi à Luttre en raison de la découverte d’un obus au cours de travaux sur les voies, a indiqué la porte-parole d’Infrabel. La police des chemins de fer a fait évacuer la gare et dressé un périmètre de sécurité en attendant l’intervention du service de déminage.

D’importantes rénovations sont réalisées à la gare de Luttre depuis le 16 mars. Pour le besoin des travaux, la circulation était déjà à l’arrêt sur la ligne 117 entre Manage et Luttre et sur la ligne 124A entre Luttre et Charleroi-Central, et le restera jusqu’au 16 avril.