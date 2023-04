Honda NSX : 20 ans dans une rivière, restauration en cours

Hellix Auto Works, une entreprise de réparation et de restauration automobile du Maryland (USA), a récemment acquis pour 8.500$ une voiture qui se négocie plutôt en général autour des 30.000$. Il s’agit d’une Honda (Acura en Amérique) NSX de première génération. Une aubaine, si ce n’est que remettre en état celle qu’on appelait alors « la Ferrari japonaise » risque de demander un sacré boulot.

À suivre sur YouTube

Le problème n’est pas tant le dommage qu’a subi la voiture sur son flanc droit, et qui a plié le montant de toit. Le problème est qu’elle a passé 20 ans au fond d’une rivière. Hellix Auto Works a spécialement créé une chaîne YouTube pour documenter la résurrection de la Honda (surnommée LochNSX), et on voit sur une vidéo que l’une des étapes est de nettoyer au jet les quelque 1.000 kilos de boue dont elle est pleine. Voilà une chaîne que nous ne manquerons pas de suivre pour voir si le projet aboutit. Et si la restauration échoue, Hellix Auto Works n’aura peut-être pas tout perdu. Car si les vidéos ont du succès, les rémunérations versées par YouTube pourraient être très coquettes. Plus d’épisodes à suivre ici...