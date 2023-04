Claire peut enfin vendre ses fromages de chèvre à Quévy, l’AFSCA a dit oui! «J’ai vraiment eu beaucoup de soutien»

La solidarité des citoyens de Mons-Borinage a soulevé des montagnes cette année dans les Honnelles. C’est la belle histoire de Claire Joly qui a connu une fin heureuse, en effet, c’est grâce aux dons de sa campagne de crowdfunding (financement participatif) qu’elle a pu réaliser son rêve et ouvrir sa chèvrerie-fromagerie. Reconversion originale Et c’est une histoire d’autant plus originale quand on sait que Claire Joly a troqué son casque de chantier pour son tablier de fromagère ! À la base, la jeune femme était conductrice de travaux sur divers chantiers de la région. Elle se retrouve aujourd’hui à prendre soin de ses chèvres et à produire son propre fromage. L’univers agricole ne lui est pas inconnu. « Mon grand-père était agriculteur et mon père avait des vaches, j’ai toujours baigné dans le monde agricole », explique Claire.

Claire entretient une relation fusionnelle avec ses chèvres. - DR

Appel aux dons Claire Joly est partie de zéro pour créer sa fromagerie, à tel point qu’elle a fait appel à la solidarité via une campagne de crowdfunding. « J’ai vraiment eu beaucoup de soutien, les gens ont été touchés par mon histoire, j’ai eu beaucoup de réactions aux vidéos que je faisais pour ma campagne », affirme l’éleveuse. Une campagne qui a en effet suscité beaucoup de soutien puisqu’elle a récolté pas moins de 8.000€ ! Une somme grâce à laquelle Claire a pu se procurer le matériel, onéreux, pour fabriquer ses fromages. Et si son projet semble avoir touché beaucoup de personnes, Claire l’explique aussi autrement : « On ressent la volonté de beaucoup de personnes de soutenir les petits paysans et les artisans locaux ».

Lire aussi claire-ancienne-conductrice-de-travaux-est-devenue-eleveuse-de-chevres-quevy Claire a construit elle-même sa fromagerie. - DR Longue procédure C’est donc plus d’une année de travail pour que Claire puisse vendre ses fromages. « Les contrôleurs de l’AFSCA ((agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) viennent assez rapidement mais il y a de très longues démarches administratives » explique-t-elle. Mais ces procédures administratives n’auront pas rendu chèvre l’agricultrice, elle peut aujourd’hui accomplir son objectif et vendre ses fromages. « J’ai fait tester à mon entourage et les retours sont plutôt positifs », dit Claire. Fromage frais, bûchette, camembert ou encore yaourt, Claire est prête à ravir les amateurs de produits laitiers de la région et d’ailleurs. Son prochain objectif ? « À la rentrée prochaine, j’aimerais proposer des visites de la chèvrerie destinées aux enfants » déclare Claire Joly.