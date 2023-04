Organisation de stages pour les vacances de printemps et d’été: des activités fun et écologiques pour les enfants à Gosselies

L’association est fière d'annoncer la mise en place de nouveaux programmes pour les enfants, pour les vacances de printemps et d'été 2023 à Gosselies - Charleroi. « Nous avons conçu des activités ludiques, amusantes et écologiques, qui permettront aux enfants de se divertir tout en apprenant à se déplacer de manière douce et respectueuse de l'environnement », indique l’ASBL. Le FUN : l’ADN de Roc Events

L’objectif de l’ASBL est de proposer des activités amusantes, mais également éducatives, pour permettre aux enfants de se divertir tout en apprenant de nouvelles compétences. La mobilité douce est une des activités les plus importantes du programme, car elle apprend aux enfants à se déplacer de manière respectueuse de l'environnement. Les enfants apprendront à utiliser des véhicules électriques, tels que les e-quads, les e-motos et les e-trottinettes, pour se déplacer facilement et en toute sécurité. Ils pourront également essayer le Segway et le Crazykart, pour une expérience de conduite unique et excitante.

Le laser game (intérieur et extérieur) est également une activité très populaire, qui permettra aux enfants de se divertir en utilisant leur esprit de compétition. Les grands jeux sont également une activité amusante et stimulante, qui aidera les enfants à développer leur esprit d'équipe et leur créativité.

L'équipe planche également sur la création d'activité récurrentes sur de site du GPH à Gosselies : des soirées rollers ambiance disco, des soirées big Games (jeux gonflables) et un escape game. Toutes les informations sur la page Facebook Roc Events Gosselies – Charleroi. Roc Events montre ses activités Le samedi 22 avril 2023, de 13h à 18h, dans le cadre de la Fête Familiale au GPH, Roc Events organisera un village sportif. Toutes les activités proposées durant les stages et les anniversaires seront présentées au public. Invitation cordiale à toutes et tous. « Nos stages de vacances pour le printemps et l'été sont ouverts aux enfants à partir de 3 ans et ce, sans prérequis. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par email. Nous serons très heureux de répondre à toutes vos questions et de vous fournir toutes les informations nécessaires. Les inscriptions peuvent s'enregistrer directement sur notre site Internet. »