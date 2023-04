Coup dur pour les Red Flames: malade, Tessa Wullaert sera absente face à l’Autriche

« Tessa Wullaert n’est pas disponible pour le match en Autriche », prévu vendredi, « pour cause de maladie, et son état sera réévalué dimanche prochain », explique ainsi le compte Twitter des Red Flames. L’attaquante de 30 ans pourrait cependant participer à la rencontre contre la Slovénie, quatre jours plus tard, à Louvain.

Sari Kees ne sera pas quant à elle de la partie. Elle « n’est pas apte pour les deux prochaines rencontres et a quitté la sélection », a conclu le tweet. La défenseuse louvaniste est remplacée numériquement par Michelle Colson. Il avait été annoncé lundi que l’Anderlechtoise rejoindrait la sélection ce mardi.