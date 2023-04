Le marché des producteurs et artisans revient sur la place du Chapitre à Thuin: voici les dates!

Une vingtaine de producteurs de Thuin et des environs proposeront de nombreux produits de bouche : bière locale, vin doux naturel, confitures, biscuits, macarons, pâtisseries, légumes bios, tisanes, pommes de terre, œufs, miel, fromage de chèvre, liqueurs et alcools.

Mais aussi des produits artisanaux: bijoux et décoration en bois, savons, shampoings et cosmétiques, produits dérivés du mimosa, chapeaux, vannerie, bougies, bracelets en cuir, créations de bijoux artisanaux, boucles d'oreilles asymétrique…

Nouveautés cette année

Le marché local sera désormais co-organisé par l’ADL et deux Thudiniens, Lorra & Julien, qui ont à cœur de valoriser l’artisanat et les produits de bouche locaux. Habitués des marchés de terroir, ils sillonnent la Belgique et le Nord de la France pour faire découvrir leur savoir-faire et participent à de nombreux marchés médiévaux. Leur association, la Griffe de Djevelen, organise d’ailleurs une fête médiévale dans les ruines de l’Abbaye d’Aulne au mois de septembre.