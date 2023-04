Senlis: une pépite médiévale à visiter!

En vous promenant dans les ruelles pavées de Senlis, de nombreux édifices religieux, des hôtels particuliers, une muraille antique et un château royal se dressent devant vous. Majestueuse, la ville abrite également une des trois cathédrales de l’Oise et la plus petite de France. Cette cathédrale a été construite sur plus de 4 siècles et est une véritable mosaïque de styles architecturaux.

Un lieu de tournage privilégié